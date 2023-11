Este jueves, la Selección Chilena enfrentará a Paraguay en un crucial encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas, donde el equipo dirigido por Eduardo Berizzo necesita imperiosamente quedarse con los tres puntos.

Todo parece indicar que para este duelo el adiestrador argentino-chileno se la jugará por poner de la partida a Damián Pizarro, atacante de Colo Colo, situación que tiene a los hinchas nacionales bastante ilusionados.

Damián Pizarro podría tener su debut en la Roja Adulta | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Si hay alguien que sabe lo que es vestir la camiseta del Equipo de Todos es Reinaldo “Choro” Navia, quien en conversación con Deportes 13 se refirió a la posible titularidad del jugador de 18 años.

“Los jugadores normalmente son jóvenes, tienen 18 años, ya están jugando en grandes equipos, tienen bagaje, tienen experiencia. Ellos ya saben esa exigencia de jugar en la selección. Si le toca la oportunidad, que muestre lo que muestra en Colo Colo”, declaró el ex jugador de Santiago Wanderers.

Sin embargo, Navia no está para nada conforme con los momentos que están atravesando los delanteros chilenos.

“Hoy día Chile carece de un centro delantero, de un 9, para mí Brereton es el indicado, pero la liga española no le asienta, y el hecho de no estar jugando le ha perjudicado. Alexis no es un centrodelantero, no es un 9, (Eduardo) Vargas no es convocado, y no sé si Dávila… pero al final no tenemos ese 9 que siempre ha caracterizado al fútbol chileno, no hemos tenido un centro delantero nato”, cerró.

¿A qué hora juega la Selección Chilena ante Paraguay?

La Roja será local ante Paraguay este jueves 16 de noviembre a las 21:30 en el estadio Monumental por la fecha 5 de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.