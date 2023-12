Una nueva polémica vive el fútbol chileno. Esto porque ahora Reinaldo Navia disparó con toda la artillería contra el Sifup y la gestión que lleva Gamadiel García.

Todo se desató tras la sexta entrega del fondo de retiro de los jugadores profesionales. Ceremonia que fue celebrada para 26 futbolistas donde destacaron Luis Jiménez, José Rojas, Felipe Seymour, Arturo Sanhueza, Jaime Valdés, Matías Rubio, y Miguel Jiménez entre otros.

Tras ello, el ‘Choro’ Navia ocupó sus redes sociales para reclamar por la entrega del polémico bono.

“Le dan dinero a los futbolistas que se van retirando. Si tienen 11 años de carrera les dan cierta cantidad de carrera y de ahí para adelante. No digo que ellos no lo merezcan, pero se ha dejado de lado a las generaciones pasadas. Hasta algunos no tienen para comer, otros están enfermos”, expresó el ex ariete del América de México.

Pero tras ello, continuó con sus descargos contra los que comandan esta gestión del sindicato de jugadores. “Se me hace muy cara de raja que Luis Marín y Gamadiel García dejen de lado a esta gente. Muchos jugamos por años y en algún momento nos tocó estar en el sindicato y hacer cosas importantes. Es muy cara dura por parte de los líderes del Sifup. Al ‘Gama’ lo he buscado y una vez me mandó a la mierda. Se ha pagado incluso a extranjeros”, reclamó Navia a través de sus redes sociales.

El apoyo al reclamo de Reinaldo Navia

El ex delantero incluso reveló que hay un grupo con históricos de la Roja y de la ‘generación dorada’ que también están disconformes con este ‘bono’.

“Nosotros hicimos huelgas, nos paramos con los equipos. Gracias a esas generaciones se esta peleando por cosas importantes. Nosotros tenemos un chat con ex jugadores y otros que aún están jugando. Iván Zamorano, Fabián Estay y Claudio Bravo, entre otros, también apoyan esta situación”, expresó Navia.

Incluso en la publicación de Navia se sumaron otros históricos del balompié nacional como Manuel Neira. “Es muy injusto todo lo que esta pasando”, agregó el ex goleador.

Cabe consignar que Navia viene reclamando contra esta gestión desde 2020. “Todo se consiguió con los jugadores que hoy están olvidados”, reclamó en dicho momento.