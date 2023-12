El Consejo de Presidentes de la ANFP, liderado por Pablo Milad, tomó una decisión que no deja indiferente a nadie en el fútbol chileno. Desde 2024, los equipos podrán utilizar hasta a 6 extranjeros en la cancha.

La medida fue criticada por varios futbolistas y también por el SIFUP, que lanzaron de inmediato un comunicado criticando la decisión. “Rechazamos completamente la nefasta medida aprobada por el Consejo de Presidentes, en la que permitirá alinear a 6 jugadores extranjeros en Primera División”, indicaron.

En esa misma línea, en diálogo con Bolavip, el ex lateral de La Roja y de Cobreloa, Rodrigo Pérez, apuntó a que es una pésima determinación que se tomó y que eso va en detrimento de la actividad en la Chilean Premier League.

“Ayer veía aprobación de los presidentes a la medida de alinear a 6 jugadores extranjeros y con suerte llega uno que por ahí pueda ser aporte. Los demás son apuestas”, expresó Pérez.

Rodrigo Pérez lamenta la medida de la ANFP de aumentar los cupos de extranjero (Photosport)

Además, el ex lateral de La Roja repudió la disposición de los presidentes de la Chilean Premier League. Pérez siente que se daña a las nuevas generaciones incluso a la Selección Chilena.

“Entonces, si el fútbol chileno va a apostar, que esa apuesta sea por la gente de acá. Se habla de recambio en la Selección, pero encuentro que es inconsecuente su decisión con respecto a lo que quieren después de la Selección”, agregó.

Rodrigo Pérez critica a los presidentes del fútbol chileno por la medida de los 6 extranjeros

Pérez tiene recorrido en el fútbol chileno y fue clave en los años dorados de Cobreloa en las últimas décadas. El Rorro cargó directamente contra Pablo Milad y compañía por la antojadiza decisión, que deja en jaque a las nuevas generaciones.

“Hablan de recambio y quieren tener a 6 jugadores extranjeros. No lo entiendo. No sé si uno está errado, pero las cosas no la están haciendo bien”, finalizó.