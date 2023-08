Mauricio Isla no lo pasa bien y su espera por volver a jugar al fútbol se ha demorado más de lo que él mismo esperaba. El ex lateral de la Universidad Católica hace 3 meses y el Huaso aún no encuentra equipo, pese a que sí ha sido sondeado por varios elencos en Sudamérica.

Independiente de Avellaneda y Nacional de Uruguay sonaron como sus principales alternativas para continuar su carrera. Sin embargo, ninguno de esos intereses prosperó y hoy en la edición de El Mercurio revelan que estas semanas han sido dramáticas para del defensa de la Roja, quien solicitó permiso para trabajar en las dependencias de la ANFP tras su salida de la UC.

El jugador gestiona con sus AIM Chile, su empresa de representación, las chances de poder continuar su carrera en Europa, ya que estos días han sido difíciles en lo familiar debido a que su hija Luz se trasladó con su madre Gala Caldirola a España. A raíz de eso, Isla quiere estar cerca de su hija.

“Hay propuestas de equipos de España y Ucrania, más algunas opciones en Argentina que se están analizando. Estamos priorizando el proyecto deportivo y sobre todo táctico, es decir, equipos que propongan por las bandas, que sean ofensivos”, expresó la publicación.

Mauricio Isla busca opciones para seguir su carrera y su foco está puesto en Europa (Photosport)

Además, la publicación señala también que Isla tiene algo visto y que está trabajando a toda máquina para poder preparar el camino y volver al Viejo Continente, aunque sea a un equipo de segunda línea.

“Sería ideal que pueda jugar en España o cerca de ahí, porque él no quiere estar lejos de ella (su hija Luz)”, agregó el medio.

En esa línea, sobre la posible partida a Independiente, el periodista Martín Valobra revela en el escrito que “no creo que quiera cobrar en pesos argentinos. Ahora, el tema está en punto muerto”.

Isla está en etapa de definiciones y, además, desde el fútbol chileno le dieron un nuevo portazo desde la U. “Nunca ha sido ofrecido ni tampoco se ha pensado en su publicación”, informaron.