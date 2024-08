Rodrigo Goldberg reacciona al regreso al fútbol de Esteban Paredes: "En otras ligas no se puede"

Esteban Paredes volvió al fútbol una vez más, luego de haberse retirado en dos oportunidades de la actividad profesional. Con 44 años, el Tanque fue oficializado en Santiago Morning, club donde se inició y en que se encontraba ejerciendo como gerente deportivo.

El máximo goleador histórico de Primera División espera ser un aporte en la segunda parte del año para los microbuseros, que están en la novena posición del ascenso, peleando por entrar a zona de liguilla.

Esteban Paredes se volvió a poner la camiseta de Santiago Morning.

Un ex compañero de Esteban Paredes opina sobre su regreso

Y uno que conoce bien a Paredes es el exfutbolista Rodrigo Goldberg. Ambos compartieron equipo en el conjunto bohemio entre 2005 y 2006. Ahora en su rol como comentarista de Radio Cooperativa, el Polaco opinó sobre este regreso desde el retiro del ídolo de Colo Colo.

“Es una situación especial. Yo creo que ya a cierta edad es lógico que no estás… más encima despúes de un año sin jugar. Por mucho que estés entrenando no es lo mismo”, comenzó diciendo.

“Yo lo conozco a Esteban, jugué con él, es un tipo que técnicamente es muy, muy bueno y yo creo que se va a apoyar en eso, en su categoría”, agregó.

El llamado de atención de Rodrigo Goldberg al fútbol chileno

Luego de los elogios, hizo un llamado de atención por esta facilidad que brinda el balompié nacional: “Claramente es lo que permite el fútbol chileno, te permite eso. Probablemente en otras ligas no se puede, no te aguanta el ritmo, no te da por ningún lado”.

“En cambio acá si te da y creo que desde el punto de vista técnico tiene mucho que aportarle, pero con sus limitancias también. Si son 44 años, va a jugar contra cabros que tienen 20, 21 años, y en eso hay una cuestión natural. Y en esa división sobre todo, donde corren mucho, te pegan, te meten con todo”, añadió.

“Entonces es complejo. Ojalá le vaya bien”, conluyó su opinión quien es un emblema en Universidad de Chile.