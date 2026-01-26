El ex Coquimbo Unido Rodrigo Holgado, estuvo suspendido por un año sin poder jugar por supuesta falsificación de documentos. En septiembre de 2025, fue sancionado por la FIFA por jugar en la selección de Malasia con documentos falsificados.

Ante esta situación, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), falló a favor del actual jugador de América de Cali, y podrá volver a jugar profesionalmente al fútbol.

Actualmente el formado en San Lorenzo, tiene contrato vigente con el club colombiano hasta fines de 2026, por lo que tiene disponibilidad inmediata para volver a las canchas.

El partido en el que puede volver al campo de juego sería el próximo jueves 29 de enero cuando reciban a Once Caldas a las 22:20 horas por la tercera jornada de la Liga de Colombia.

A mediados del año pasado, previo a su sanción, el argentino estuvo a punto de salir del club debido a los pocos minutos que estaba sumando en el club.

Rodrigo Holgado puede volver a Coquimbo Unido

Por esta razón, el ex Audax Italiano, podría seguir con el mismo pensamiento y volver a sumarse a la delantera pirata junto a Nicolás Johansen tras la vacante que dejó Cecilio Waterman.

¿Cómo fue el paso de Holgado en Coquimbo?

El delantero de 30 años ha disputado un total de 33 partidos con la camiseta aurinegra. Encuentros en los que logró marcar 19 goles y entregar 4 asistencias.

En síntesis