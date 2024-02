Ayer el Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) rechazó la propuesta que hizo el timonel Pablo Milad, para que los equipos pudieran alinear solo cinco extranjeros pero inscribir a seis.

Este fue un duro golpe para su administración y también para los futbolistas nacionales. Por lo mismo, el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup), citó a una asamblea para votar a un paro, que retrasaría el inicio de la temporada 2024.

Tras lo sucedido en Quilín, el periodista Romai Ugarte quiso dar su opinión a Bolavip y recalcó el poco peso de Milad a cargo del ente rector del balompié nacional.

“La directiva de la ANFP, por algo es una directiva, por algo Milad, el presidente, cuenta con el apoyo de los clubes, que son los que toman las decisiones“, comenzó diciendo.

“Pero si él no es capaz de aglomerar, de llevar una idea… cada vez que lleva una idea no se la aprueban. Quiso tener un tercer torneo y no se le aprobó. Él estaba ahora con esto de los cinco jugadores en cancha, aunque tuviera seis inscritos, y tampoco”, continuó.

La poca relevancia de Pablo Milad en la ANFP

En la misma línea, el ex rostro de CDF se lanzó contra el mandamás del fútbol chileno y quiénes manejan realmente la actividad.

“O sea, los presidentes de clubes le dejan hacer unas cositas para que se entretenga pero las decisiones importantes del Campeonato él no las maneja. Llegar con una propuesta que no se va a probar, no tiene ningún sentido ponerla sobre la mesa”, completó.

Romai Ugarte, periodista deportivo.

Romai Ugarte le da la razón al inminente paro del Sifup

Sobre el inminente paro del Sifup, Ugarte le dio la razón a los jugadores chilenos para organizarse y velar por sus interes.

“Los jugadores se tienen que reunir para votar el paro. Los jugadores se ven afectados, por eso van a tomar la decisión. Alguna vez trataron de meter siete jugadores. En esta oportunidad los jugadores tienen que defender sus intereses, como lo haría cualquier persona“, finalizó.