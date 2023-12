Gustavo Quinteros se encuentra sin club tras su salida de Colo Colo. El entrenador está esperando opciones para continuar con su carrera. Johnny Herrera le consultó al estratega santafesino si estaría dispuesto a dirigir en la Universidad de Chile.

“Por lo que ha dicho siempre, que está muy cómodo en el país, que ya fue campeón con Católica, con Colo Colo, que aspira a dirigir una Selección nuevamente ¿Se pondría la camiseta la camiseta de la U? Para sacar campeón a la U después de tantos malos ratos que ha tenido este equipo”, consultó el ídolo azul en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El ex DT del Cacique le respondió al exfutbolista: “Sabía que me ibas a hacer una pregunta así, difícil, complicada. Mira Johnny, por respeto a toda la gente de Colo Colo, a la hinchada, a la gente que escribe, que me banca a muerte y demás, no lo haría hoy, no lo haría el año que viene. Pero tampoco en el futuro cierro las puertas a ningún club del mundo, porque soy un profesional de esto”.

“Siempre le voy a dar la prioridad a los equipos que dirigí en los países, siempre. Esto también se lo hice saber a la gente de Ecuador, etc. Cuando me llamaron y demás otros clubes”, agregó.

Quinteros aclaró que siempre fue por los títulos en los países que le tocó dirigir y no cierra puertas a instituciones a futuro: “No le cierro las puertas a ningún equipo y ningún equipo grande, porque a mí siempre me gustó ir a los países y ser campeón. Como fui a Bolivia en los tres clubes que dirigí, en Ecuador, acá en Chile en los dos que dirigí”.

Gustavo Quinteros le responde Johnny Herrera (Foto: Photosport)

Gustavo Quinteros hoy le dice que no a Johnny Herrera para llegar a la U

El entrenador en este momento le dice que no al Samurai Azul para llegar al CDA: “Todos los clubes que algún momento puedan estar interesados, en ese momento evaluaré y tomaré la decisión. Hoy por supuesto te digo que no, porque me siento muy ligado a este club. He salido por la puerta grande, aunque algún personaje me quiera difamar. He salido por la puerta grande, he trabajado al cien por cien, soy un profesional creo que respetado en toda América”.

Por ahora la meta de Gustavo Quinteros está en dirigir en Argentina, pero no descarta regresar a Chile: “Voy a tratar de buscar una opción que me dé esa posibilidad de trabajar. Tengo muchas ganas de trabajar en Argentina nuevamente. Si no se da, esperaré alguna opción y si no, dentro de en un año, dos años, tres años, me gustaría volver a Chile. Viví muy feliz, la pasé muy bien, muchos amigos, es hermoso”

Johnny Herrera reacciona a la respuesta de Gustavo Quinteros

El Samurai Azul entre risas lanzó una frase de cara al futuro. “En dos años llegamos juntos a la U profe, tranquilo nomás”, complementó el ídolo de la Universidad de Chile.

Gustavo Quinteros ya fue campeón con la Universidad Católica en su estadía en 2019 y logró lo propio con Colo Colo en su paso entre 2020 y 2023.