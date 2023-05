Revuelo causó la repentina salida de Mauricio Isla de la Universidad Católica, noticia que fue entregada por el propio club a través de un comunicado publicado en las diversas redes sociales del elenco precordillerano.

Tras esto, el “Huaso” hizo noticia por la llamativa despedida que le hicieron algunos compañeros como César Pinares, Byron Nieto, Eugenio Mena y Daniel González, en el Bar Alonso ubicado en Vitacura.

Isla compartiendo con sus ex compañeros de la UC | Foto: Instagram

Fue en dicho lugar que el Bicampeón de América compartió el artista urbano nacional Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke, quien subió una historia del alocado carrete.

En conversación con Las Últimas Noticias, el cantante reveló detalles inéditos de lo que fue el junte con el exjugador de Udinese, Juventus, entre otros clubes.

“Para mí fue coincidencia, llegué engañado”, declaró el autor de las reconocidas canciones “Los Malvekes” y “Dímelo ma”.

“La Nacha (Ignacio Michelson, su pareja) me dijo que pasáramos a comer por ahí, que iban a estar unas amigas suyas que no nos iban a poder acompañar a nuestra celebración de cumple-mes en Viña del Mar. Al rato veo que me dicen: oye, te quieren saludar los de la Católica. Estaban ahí en la orilla. Yo no los conocía, pero los fui saludando y nos hicimos amigos”, agregó.

Además, el oriundo de Talca confesó que “me hablaron harto, preguntaban varias cosas. Por ejemplo, cómo me llevo con otros artistas o cómo monetizaba mis cosas. Les conté de mis errores y que estoy partiendo de cero. Ellos también me contaron sus cosas, pero no me corresponde contarlas”.

Por último, el artista urbano dejó en claro que su pasión no es el fútbol. “Les pregunté cómo facturaban en los partidos y todo. Eso de ser de Colo Colo es porque mi papá es hincha. Una vez fui al estadio y se me dio la mano estar ahí echando la talla con los jugadores, pero del Colo, la U y rivalidades no cacho nada”, remató.