El vínculo de Mauricio Isla y Universidad Católica ya es cosa del pasado. El lateral y el conjunto cruzado pusieron fin al contrato el pasado miércoles y por supuesto que hubo reacciones sobre este hecho.

No obstante, faltaba la palabra de Ariel Holan y fue durante este jueves que el técnico argentino alzó la voz para referirse al rompimiento entre el ex lateral de la Selección Chilena con la escuadra universitaria.

El técnico de Independiente manifestó que el jugador entregó sus motivos y que más allá de aquello no hay que darle más vueltas al tema.

“Mauricio es un jugador de extraordinaria trayectoria y de un nivel de selección, pero él fue claro en sus deseos y eso es ni más ni menos de lo que es. Él comentó que por motivos personales desea buscar otro camino y nosotros no tenemos que decir nada en función de eso”, explicó el DT.



Siguiendo con el caso del ‘Huaso’, el estratega también fue consultado por la no consolidación del bicampeón de América en el cuadro precordillerano.

“Mauricio jugó muchos partidos, una excelente cantidad de minutos y creo que en esos partidos mostró su categoría y jerarquía. Ha hecho gol y pase gol, y en otros partidos tal vez no jugó como el deseaba jugar, pero en su balance como cualquier furtbolista y deportista tuvo momentos excelentes, buenos y no tan buenos. Eso es lo que vi de su perfomance, así que no hay mucho para decir”.



Por último, también se refirió al registro que se compartió en redes sociales sobre el encuentro entre Isla y el cantante urbano Marcianeke. Holan fue claro en señalar que la privacidad y deportiva son aparte.

“Es un hombre grande y cualquiera de los futbolistas del club. Su vida privada va al margen de lo que es la vida deportiva. Aparte, él ya había dado el comunicado al club y yo creo que también hay que respetar la privacidad de cada uno”, sentenció.