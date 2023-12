El mercado de pases está muy pronto para poder deleitarnos con un nuevo proceso de transferencias, en la que varios jugadores ya comienzan a analizar lo que será su futuro y ven opciones para poder buscar nuevos destinos dentro de su carrera.

Uno de estos jugadores, es el delantero nacional, Joaquín Montecinos, quien no ha podido tener un gran desempeño en esta última temporada en el fútbol mexicano y en conversación con Radio ADN, admitió que está viendo opciones para tener un cambio de aires y poder reencontrarse con su gran nivel futbolístico.

“Ahora estoy enfocado en la pretemporada para hacerlo bien y para encontrar un lugar donde vuelva a sentirme feliz, sentirme importante, con mayor cariño y que me banquen más. Por supuesto que eso uno se lo tiene que ganar”, comenzó señalando Montecinos.

Siguiendo con aquello, el ‘Joaco’ se pone como meta muy clara para el 2024 el poder consolidarse en un equipo para poder volver a asomar como opción en la Selección Chilena.

“Mi objetivo a corto plazo es tomar una regularidad en algún club para poder ser llamado a la selección. Sé que puedo aportar mi grano de arena, como siempre. La selección está pasando momentos complicados y lo más importante es ir a sumar”, declaró.

Montecinos espera tener continuidad y volver a La Roja | Foto: Photosport

En esa línea de encontrar un nuevo club, el ex Audax Italiano no descartó para nada el poder tener un retorno al fútbol chileno, en la que es muy claro que las próximas semanas serán claves para poder definir su futuro, en la que hace ojitos para volver a Chile.

“Mi representante lo está viendo. Cuando llegue a México la próxima semana vamos a trabajar en eso, ahora estoy enfocado en mi familia, en aprovechar los días que tengo con ellos. Pero sí, habrá contactos, espero que sea lo mejor para mí y para mi carrera, necesito urgente un cambio positivo”, sentenció el jugador nacional

Finalmente, Montecinos no ocultó de que le pican las patitas por volver a la cancha y defender la camiseta de la Selección Chilena, en la que es claro que para conseguir aquello, debe conseguir continuidad y buenos rendimientos en un nuevo equipo.

“Estuve viendo el último partido de Chile y me dieron unas ganas increíbles de poder estar dentro de la cancha para aportar, pero eso me lo tengo que ganar. Por lo mismo la decisión que tomaré sobre mi futuro es importante, lo que más voy a buscar es un club que me quiera y que me dé el rodaje que necesito para volver a tomar confianza”, concluyó.

¿Cuántos partidos ha jugado Joaquín Montecinos con la camiseta de la Selección Chilena?

El delantero de 27 años ha disputado 11 encuentros con la camiseta de ‘La Roja’, en la que su debut fue en la derrota de Chile por 2-0 en su visita a Perú por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 el 7 de octubre del 2021.