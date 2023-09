El delantero nacional, Joaquín Montecinos verá desde México lo que es el inicio del proceso de Eliminatorias de la Selección Chilena, en la que sin duda le genera una gran tristeza el no poder ser parte de este inicio de proceso de Eduardo Berizzo.

Su bajo rendimiento en el fútbol mexicano ha hecho que el ‘Toto’ no lo considere para esta primera fecha doble en las Eliminatorias, por esto el jugador del Querétaro de México conversó en las últimas horas con el programa ‘Todos Somos Técnicos’, en la que abrió las puertas en su retorno al fútbol chileno para poder acercara a ‘La Roja’.

“Por supuesto que sí (volvería), si hay una opción, creo que en el siguiente mercado pueden haber posibilidades, obviamente va a depender si me llaman o no”, partió señalando Montecinos.

Siguiendo en esa línea, el Joaco fue muy claro para que esto pueda gestarse “tampoco es que yo quiera volver y diga ‘voy a Chile mañana’, no es tan fácil porque tengo contrato vigente, pero si hay interés y en Chile se abren posibilidades, por supuesto que es opción”.

Montecinos abre la puerta del retorno a Chile | Foto: Photosport

El ex jugador del Audax Italiano indicó que podría ser muy clave su vuelta al fútbol chileno para lograr el objetivo de volver a la Selección Chilena.

“Uno a veces tiene que ir a los lugares donde le fue bien y si tengo que volver a Chile a romperla, lo voy hacer. Estar cerca de la Selección, el profe (Berizzo) hace nóminas donde nomina muchos jugadores del medio local, eso me ayudaría a retomar mi nivel y estar más cerca. Si hay que tocar puertas, hay que hacerlo, es parte de nuestra carrera”, confesó.

Finalmente, Montecinos recalcó en que en este último mercado de transferencias si hubo acercamientos con equipos chilenos, en la que dio nombres de los equipos e indicó que desde México se negaron a su partida ante las ofertas insuficientes que llegaron por él.

“Hubo contactos, pero el tema es que acá que acá no me querían dejar ir fácil, acá predomina mucho el tema del dinero, si no había una buena oferta, el club prefería que me quedará acá”.

“Ahora se van abrir más puertas, el dueño del club creo que va estar más abierto para escuchar ofertas en el próximo mercado”, cerró.

¿CUÁNDO SERÁ EL DEBUT DE LA SELECCIÓN CHILENA EN LAS ELIMINATORIAS?

La Selección Chilena tendrá su estreno este viernes 8 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Centenario ante la Selección de Uruguay.