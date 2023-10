Iván Zamorano es voz autorizada para hablar de cualquier tema relacionado al fútbol, toda vez que el ex delantero de la Selección Chilena no solo dejó una huella imborrable en La Roja, sino que también lo hizo por todos los clubes en donde pasó.

En conversación con LUN, Bam Bam fue consultado por el técnico de La Roja que más le ha llenado el paladar en los últimos 20 años y, como era de esperarse, la respuesta de Zamorano no sorprendió mucho.

“Marcelo Bielsa, él cambió todo, es un técnico dedicado las 24 horas al fútbol. A chicos que recién estaban comenzando los formó con una mentalidad de que querían ser campeones del mundo”, dijo Zamorano.

Zamorano y los ofrecimientos que lo harían debutar como DT. | Foto: Photosport

Bajo esa línea, complementa diciendo que “Los agarró después del gran trabajo que hizo José Sulantay. Luego de Bielsa, la continuidad la tuvo Sampaoli, y a partir de ahí creo que ha costado muchísimo encontrar un entrenador de envergadura mundial, que siga marcando etapas importantes en el fútbol chileno”.

Al ser consultado sobre si haría un curso para ser técnico, el ex delantero sorprende: “Yo soy técnico, hice el curso, pero no he ejercido, porque las oportunidades que he tenido han sido en Azerbaiyán China y de algún país centroamericano”.

¿Y si lo llama La Roja o Colo Colo? Ex goleador es claro: “Siempre las evaluaría. Entrenar a Colo Colo en algún momento, imagínate lo que significaría para mí, es mi sentimiento de chico, mi papá me traspasó esa cosa indomable que tiene el hincha colocolino guerrero y lo llevé también a la cancha. Fue un sueño jugar en Colo Colo, lo hice gratis”, reveló en el cierre.

El sitial de Bam Bam en La Roja

Iván Zamorano es el cuarto goleador histórico de La Roja con 34 anotaciones, detrás de Marcelo Salas con 37, Eduardo Vargas con 40 y Alexis Sánchez quien lidera todo con 50 dianas.

La carrera internacional de Zamorano

El FC St Gallen, Sevilla, Real Madrid, Inter de Milán y América de México fueron los clubes internacionales que el ex delantero defendió a lo largo de su nutrida carrera.