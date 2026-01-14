La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) confirmó este miércoles la programación oficial de la Supercopa 2026, torneo que estrenará un nuevo formato con cuatro equipos en competencia. Coquimbo Unido, Universidad Católica, Huachipato y Deportes Limache animarán esta edición especial que marcará el inicio del calendario futbolístico nacional.

Una de las principales novedades es que todo el certamen se disputará en una misma sede. El Estadio Sausalito de Viña del Mar fue elegido para albergar tanto las semifinales como la gran definición, transformándose durante una semana en el epicentro del fútbol chileno.

La Supercopa estrena nuevo formato el 20 de enero. (Foto: Photosport)

La acción comenzará el martes 20 de enero, cuando Huachipato y Universidad Católica se enfrenten a las 19:00 horas. El duelo medirá al campeón de la Copa Chile 2025 ante el subcampeón de la Liga de Primera, en un cruce que promete alta intensidad desde el arranque del torneo.

La segunda semifinal se jugará al día siguiente, miércoles 21 de enero, también a las 19:00 horas y en el mismo recinto. Coquimbo Unido, flamante campeón de la Liga de Primera, chocará ante Deportes Limache, finalista de la última Copa Chile, en busca del otro cupo para el partido decisivo.

¿Cuándo se jugará la gran final de la Supercopa?

Sin embargo, todas las miradas ya apuntan a la gran final, que quedó programada para el domingo 25 de enero a las 19:00 horas. Ese día, los ganadores de ambas semifinales se verán las caras por el primer título oficial de la temporada 2026.

La definición en el Estadio Sausalito promete ser una verdadera fiesta del fútbol chileno, con cuatro equipos que llegan con realidades distintas pero con la misma ilusión: levantar la Supercopa y comenzar el año marcando territorio en el balompié nacional.

DATOS CLAVE

Sede y Formato: Por primera vez se jugará con un formato de cuatro equipos (Coquimbo Unido, UC, Huachipato y Deportes Limache) y todos los partidos se disputarán en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Semifinales: Los cruces quedaron definidos para el martes 20 de enero (Huachipato vs. Universidad Católica) y el miércoles 21 de enero (Coquimbo Unido vs. Deportes Limache), ambos a las 19:00 horas.