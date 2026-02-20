El modelo de financiamiento del fútbol chileno en los últimos años ha estado fuertemente ligado a las casas de apuestas, que pasaron de ser actores secundarios a convertirse en protagonistas del mercado publicitario.

Actualmente, varias instituciones de la Liga de Primera sostienen parte importante de su presupuesto gracias a estos contratos.

En ese escenario, esta temporada Apuestas Royal logró posicionarse como uno de los principales auspiciadores del torneo, firmando acuerdos con 11 de los 16 clubes de la máxima categoría, entre los que destaca: Huachipato, Deportes Concepción, Deportes Limache, Audax Italiano y Unión La Calera, entre otros.

Sin embargo, en las últimas horas se encendieron las alarmas luego de que desde uno de esos clubes denunciaran públicamente un incumplimiento en los pagos comprometidos.

Presidente de Deportes Limache hace una denuncia contra Apuestas Royal

El presidente de Limache, César Villegas, en conversación con ADN Deportes, acusó que la empresa no ha cancelado la cuota correspondiente cuyo vencimiento estaba fijado para el 31 de enero.

“Nosotros mandamos un correo ayer y hoy nuevamente. Si de aquí a mañana no cancelan la cuota, nosotros para el partido con la U saldremos con el sponsor tapado y ya el lunes buscaríamos las medidas pertinentes y otro auspiciador”, afirmó el dirigente.

La medida de Deportes Limache ante el no pago de Apuestas Royal | FOTO: Andres Pina/Photosport

Además, el mandamás de los Tomateros agregó que no han obtenido respuesta alguna por parte de la compañía. “La fecha de pago era el 31 de enero y, a la fecha, no han respondido ni los WhatsApp ni los correos. Así no nos gusta trabajar, porque uno hace una planificación en base a los flujos e ingresos”, sostuvo.

De no solucionarse la situación en las próximas horas, el conflicto podría escalar y abrir un escenario complejo para la Liga de Primera.

