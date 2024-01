Colo Colo está en búsqueda de refuerzos para este 2024. El Cacique comenzará la pretemporada este jueves aún sin caras nuevas, pero sí con la incorporación de Jorge Almirón, quien ya se encuentra trabajando en Chile.

Entre los nombres que suenan en los Albos aparece Jonathan Villagra, zaguero central de 22 años que se desempeña en la Unión Española. De hecho, según reporta ADN Deportes, el Cacique maneja un monto para ofertar a los Hispanos.

“Colo Colo habría hecho un sondeo para quedarse con el 100% de la carta del defensor de La Roja Sub 23 en 800 mil dólares”, reportan sobre la cifra que estaría dispuesto a invertir el cuadro Albo.

No obstante, estos números no convencen a la Unión Española. El medio anteriormente mencionado informa que en el cuadro Hispano no piensan en una salida del futbolista por menos de 1,2 millones de dólares.

Por su parte, en Blanco y Negro no tendrían la intención de llegar al monto que pretende el cuadro de Independencia, por lo que las conversaciones se alejan.

Jonathan Villagra despierta el interés de Colo Colo (Foto: Photosport)

¿Qué otros jugadores aparecen en el radar de Colo Colo para la temporada 2024?

Los Albos tienen en su radar a Diego Rubio, Arturo Vidal y Luciano Cabral como eventuales fichajes para la temporada 2024.