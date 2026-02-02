Unión Española se mueve con fuerza en el mercado y ya tendría listo a su nuevo arquero para la temporada 2026. Se trata del guardameta uruguayo Martín Rodríguez, de extensa trayectoria internacional, quien fue visto en el estadio durante el debut de los hispanos en Copa Chile y se transformaría en refuerzo del elenco de Independencia para su desafío en la Primera B.

El cuadro rojo arrancó el año con el pie derecho tras imponerse a Deportes Recoleta en la primera fecha de la Copa Chile, un triunfo que marcó el inicio oficial del nuevo proceso de los hispanos luego de su descenso en 2025.

Sin embargo, más allá del resultado deportivo, una presencia en las tribunas llamó especialmente la atención: y es que en el Municipal de Recoleta estuvo observando el encuentro Martín Rodríguez, rostro que pasó desapercibido para muchos, pero que será parte del plantel hispano en los próximos días. La situación rápidamente encendió las alertas entre los hinchas del club, atentos a los movimientos de la dirigencia.

Martín Rodríguez, portero de 36 años, estaría a nada de ser nuevo refuerzo de Unión Española.

Según informó el medio partidista Hispanos de Corazón, el arquero charrúa de 36 años se encuentra a detalles de ser oficializado como nuevo refuerzo de Unión Española. Incluso, el citado medio difundió imágenes del guardavallas siguiendo el partido desde las tribunas, lo que reforzó la información sobre su inminente llegada.

Rodríguez viene de disputar la temporada 2025 en Guaraní de Paraguay, donde fue titular durante el primer semestre y tuvo un rendimiento destacado. No obstante, en la segunda mitad del año perdió continuidad tras la llegada del arquero Aldo Pérez, situación que terminó motivando su salida del conjunto paraguayo.

Pese a contar con ofertas desde Paraguay, Argentina y Uruguay, todo indica que el experimentado portero arribará a Santa Laura, donde deberá competir por el puesto con Julio Fierro, quien ha sido el arquero titular en los amistosos de pretemporada y en el debut oficial ante Recoleta. Así, Unión Española comienza a reforzarse con nombres de experiencia para ir en busca del ansiado regreso a Primera División.

