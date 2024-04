Universidad de Chile vs Huachipato: cuándo y cómo ver en VIVO por el torneo nacional

Universidad de Chile tiene todo listo para visitar a Huachipato por la décima fecha del torneo local. El cuadro azul, dirigido por Gustavo Álvarez, arribará a Talcahuano con la ilusión de seguir en la cima y mantener el invicto. En tanto, la visita quiere sacar provecho del conocimiento sobre el entrenador rival.

A este duelo, la U llega como exclusiva líder del torneo chileno. Los azules llevan nueve fechas sin perder, acumulando seis victorias y tres empates. Su último resultado fue un doloroso 2-2 ante Palestino en calidad de visita, marcador con el que acumularon 21 puntos en la punta de la tabla.

En este compromiso, el DT de Universidad de Chile dispondrá de dos cambios. Ante las suspensiones de Franco Calderón e Israel Poblete, el estratega Gustavo Álvarez utilizará a Renato Cordero y Matías Sepúlveda. Los últimos mencionados tendrán sus primeras estelaridades en el torneo.

Por la otra vereda, la local, Huachipato llega con un gran presente en Copa Libertadores. Se mantienen líderes del grupo C con cinco unidades, aunque su último partido pudo terminar mejor. Los de Talcahuano no recibieron un cobro penal evidente, el que fue polémico en el 0-0 ante The Strongest.

Sin embargo, dicho nivel no lo han podido replicar en el torneo chileno. Marchan duodécimos con 12 puntos de la mano de Javier Sanguinetti. El DT argentino ha mantenido el nivel en los certámenes foráneos, pero inexplicablemente no pueden lograr el despegue en el plano local.

Huachipato recibirá a Universidad de Chile en el Estadio CAP-Acero.

¿A qué hora juegan Huachipato y Universidad de Chile?

El partido entre la U y Huachipato se jugará este domingo 28 de abril, desde las 15:00 horas, en el Estadio CAP-Acero.

¿Qué canal transmite Huachipato con la U?

El compromiso entre Universidad de Chile y Huachipato será transmitido por la plataforma Estadio vía ONLINE. También se podrá ver por televisión a través de TNT Sports Premium HD y TNT Sports Premium SD en las siguientes señales.

TNT Sports Premium HD: