Cobreloa traza el proyecto deportivo para 2024 en su retorno a la Primera División, luego de 8 años en la Primera B. El elenco loino aún no hace anuncios de renovaciones y no ha confirmado refuerzos para el próximo año.

Uno de los ídolos históricos del club como Víctor Merello está preocupado para lo que se avecina. El Chueco siente que falta dar un paso más allá en el armado del plantel en el mercado de pases.

“Es indudable que no es competir por competir, es algo más que eso. Es una institución que tiene un prestigio, logros por lo hizo a través de su historia. Creo que las cosas no están muy claras, no las veo muy claras de acuerdo a la forma en que lo están haciendo”, disparó Merello.

El ex volante del cuadro de Calama siente que “deberían formarse cuáles son los propósitos, la línea a seguir, que jugadores necesitan, porque estar en la Primera es distinto a la B. Creo que a la distancia y de acuerdo a las noticias que va recibiendo no veo decisiones muy claras y veo un poco de confusión”.

Cobreloa está conformando la artillería para 2024 (Photosport)

¿Qué debe hacer Cobreloa con los refuerzos para 2024?

Cobreloa, hasta el momento, sólo ha ratificado la continuidad de Emiliano Astorga y aún no hay certezas de qué pasará con algunos futbolistas como Cristián Insaurralde y Felipe Villagrán, quienes no han firmado su vínculo para 2024.

Más allá de eso, Merello es tajante en su opinión en Bolavip Chile y cree que Cobreloa tiene que dar pasos de calidad para ir a la pelea en la Primera División.

“Creo que hay que hacer una limpieza grande. Vuelvo a insistir, lo que tu muestras en la B es distinto a la serie de honor. Tu ves a equipos fortalecidos, a equipos que sí no se han fortalecido la han sufrido. Hay que hacer una limpieza completa y traer jugadores de nivel para la serie que corresponde. Es lo principal”, explicó.

¿Qué recomienda Víctor Merello a Cobreloa para la vuelta a Primera División?

El Chueco Merello quiere dejar los personalismos en Cobreloa y siente que no hay que enfocarse en sólo un par de nombres.

“No hay que avocarse por ejemplo sólo en una persona como Cristián Insaurralde, sí, es un buen jugador y todo, pero no juega solo y en todos los puestos necesitamos jugadores. Hay algunos que no están capacitados por sus condiciones para estar jugando en una serie que es de mayor nivel”, agregó.

En el cierre, el finalista de la Libertadores manifestó que “aquí los nombres los debe elegir el entrenador de acuerdo a las expectativas que tiene y quiere. Si está la cosa a la par de los dirigentes a los dineros y presupuestos. Ahora, si vas a traer jugadores de un nivel no competitivo para mantener la categoría es indudable que la vas a sufrir”.