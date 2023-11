Goleador histórico de Cobreloa le cierra la puerta a pieza clave del equipo: “Ya no es el mismo de antes”

Cobreloa tiene que tomar varias decisiones en la conformación del equipo. Una de esas determinaciones apunta lo que sucederá con uno de los puntales en la ofensiva de los Zorros del Desierto para el retorno a Primera División en 2024.

El delantero David Escalante aún no soluciona su situación y el argentino, en principio, seguirá ocupando plaza de extranjero en 2024. El ultimátum de Emiliano Astorga apunta a que si no tiene la carta de nacionalización, Chiquito no será parte del equipo.

El goleador histórico de Cobreloa, Juan Covarrubias, pone el grito en el cielo y es tajante respecto a la posición que se debe adoptar con el argentino para la próxima campaña.

“Es medio complicado dar opiniones, pero el fútbol ha evolucionado tanto que ya no es el mismo de antes. No sé si puede estar para medio partido”, expresó en diálogo con Bolavip.

La continuidad de Escalante está en definición (Photosport)

Covarrubias sabe bien lo que es hacer goles en Calama. El artillero de los Zorros del Desierto en su época igual tuvo que decir adiós a Cobreloa en su momento. Ahora, el ex delantero naranja es claro para definir su postura sobre Escalante.

“Los equipos y la división de elite son otra cosa. Hay que dejarle el sitial a otros jugadores”, adicionó.

¿En qué está lo de David Escalante en Cobreloa?

Emiliano Astorga dio el visto bueno para la continuidad de David Escalante en Cobreloa para 2024, luego de 3 temporadas en Calama. Sin embargo, Chiquito sólo seguirá en el club si es que consigue la carta de nacionalización.

La documentación, según el entorno del jugador, está cursada y se están realizando las diligencias, aunque todavía no reciben el visto bueno sobre la obtención de la nacionalidad.

El documento es fundamental para el futbolista, ya que así Cobreloa apunta a otro extranjero en alguna posición clave.