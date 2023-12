Universidad de Chile y Cobreloa entraron en una disputa hace algunos días atrás. El cuadro azul empezó a sondear el mercado de pases para la temporada 2024 y apareció un nombre: Felipe Villagrán . El volante fue uno de los héroes del ascenso en Calama.

Ante el interés desde el Centro Deportivo Azul por Villagrán, quien se formó en la U, el mismo futbolista dejó en claro que su objetivo sí es jugar en Primera División, pero le dio un portazo gigante al Romántico Viajero.

“Desde un principio siempre lo ha sido Cobreloa. Lógicamente, habrá cosas que acordar para que esto funcione. Sí, siempre la prioridad en las negociaciones las tuvo y las ha tenido Cobreloa”, expresó Villagrán a En La Línea Deportes.

Aunque, Villagrán también es claro y su estadía en Calama depende de “siempre y cuando se llegue a lo que yo creo que corresponde y que es lo que estoy buscando”.

Felipe Villagrán le cierra la puerta a la U y quiere seguir en Cobreloa (Photosport)

Villagrán fue uno de los puntales de Cobreloa y se ganó inmediatamente la titularidad con Emiliano Astorga. El DT de los Zorros del Desierto, en su primera lista, pidió que el volante se quedara en el club.

En principio, hace algunos días, se dio a conocer que el ex Sporting Braga en Portugal tenía todo acordado para continuar hasta fines de 2025 en Calama con un contrato por 2 años.

¡Foco en Cobreloa!

Villagrán se ganó la camiseta de titular en Calama y no la soltó más. El mediocampista jugó 23 partidos y anotó 3 goles en su estadía con el cuadro del Loa.

En sus declaraciones, el volante mostró que su intención está en seguir su carrera en Calama con Astorga en la banca.

“Yo no he tenido conversaciones con la U (…) Esos temas los ve mi representante. No he conversado con él en estos días. Prefiero decir la verdad, mi representante lo está viendo. Lo que sé es que las negociaciones están con Cobreloa y eso sigue siendo así”, manifestó Villagrán.