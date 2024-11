El volante nacional, Rodrigo Ureña ha hecho noticia en estos últimos días y todo esto debido al importante logro que consiguió en el fútbol peruano, en la que logró coronarse como campeón de dicha liga defendiendo la camiseta de Universitario.

Tras lo que fue este importante logro, el mediocampista chileno conversó con Radio ADN y se refirió a lo que podría ser su futuro, en la que habló sobre la posibilidad de volver al fútbol chileno, en la que sorprendió con una tremenda confesión.

“Me han hablado de los equipos grandes, me han buscado, constantemente me están llamando, equipos donde jugué. Dentro de todo en el fútbol chileno me fue bien y obviamente si en algún momento se me da la posibilidad de volver, lo voy a hacer, pero hoy no sé si sea lo mejor para mí volver”, partió indicando Ureña.

Por otro de los temas que fue consultado es sobre si ha tenido sondeos para poder ser parte del proceso de Ricardo Gareca en la Selección Chilena, en la que destapó que le ha llegado la carta de reservación en más de una oportunidad, pero que no se ha dado la oportunidad de ser convocado.

Ureña y su posibilidad de volver a Chile | Foto: Getty Images

“Llegó la carta de reservación, varias veces ha pasado. Obviamente, se palpita el Clásico del Pacífico, tengo siete compañeros que están en la nómina peruana, entonces ellos me hablan, me preguntan y uno da sus referencias”, declaró.

Finalmente, Ureña no se echa a morir por aquello y deja en claro que seguirá trabajando a full para conseguir cosas importantes para su carrera y que tarde o temprano le llegará su oportunidad en ‘La Roja’, desafío para el cuál ya se considera apto.

“Estoy preparado, tengo mucha experiencia. He jugado ocho libertadores, tengo ocho títulos en mi carrera, la verdad es que vengo compitiendo a nivel internacional y eso te da otro roce”, finalizó.