Ya no quedan dudas, que comienza una nueva era. Desde ahora y con obligatoriedad a contar del año 2025, quienes acudan a los estadios a presenciar un partido, será a través del Registro Nacional de Hinchas (RNH).

La medida busca el filtro entre aquellos que realmente van al estadio a vivir un enfrentamiento deportivo y quienes realmente tienen un mal comportamiento, como también algún tipo de antecedente penal.

El registro vivirá su marcha blanca a contar de este sábado en el duelo entre Universidad de Chile y Audax Italiano a disputarse en el Estadio Nacional desde las 18 horas.

El Gobierno a través del Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, manifestó este martes que el RNH será una instauración casi gradual y que en los duelos de Alto Riesgo, tendrá que aplicarse de manera obligatoria ya en este 2024.

Sin embargo, una nueva arista surge al respecto y es ¿Qué va a ocurrir con los hinchas extranjeros que viven en Chile?

La incertidumbre de los hinchas extranjeros en Chile

Según se pudo apreciar, en el documento de RNH, se puede apreciar que la persona debe escanear por ambos lados, su Cédula de Identidad siendo un trámite muy puntual y rápido.

No obstante, el link no da opción para aquellos que no son chilenos, pero que viven en el país y se han identificado con algún club del fútbol nacional. En este instante, el tema está complicado.

Según fuentes de BOLAVIP CHILE, el Registro Nacional de Hinchas es solo para “cédulas de identidad chilenas” y se debe a que los pasaportes extranjeros se pueden adulterar como ya ha ocurrido en otros casos.

Pero, no todo está perdido, ya que en casos particulares, el mismo club podría hacer algo directamente con el hincha y la ticketera respectiva, pero solo con cédula nacional vigente, comenzando así una nueva inquietud ya que hay clubes que cuentan con seguidores de otras nacionalidades en el país.

Dependerá de los clubes la aprobación de los hinchas extranjeros en los estadios (Archivo)

¿Desde cuándo se implementará el RNH?

Si bien comenzará la marcha blanca en el duelo entre la U y Audax Italiano, la obligatoriedad para los clubes será en 2025, aunque en partidos de alto riesgo, también se deberá aplicar.