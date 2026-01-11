El triatleta chileno Diego Moya hizo historia este domingo al adjudicarse la prueba masculina del Ironman 70.3 Pucón. Después de 33 años, un deportista nacional logró adjudicarse la exigente carrera que se disputó en la zona lacustre.

El deportista logró completar el tramo en 3 horas 42 minutos y 7 segundos estableciendo un nuevo récord nacional. Con el triunfo, Moya se convirtió en el primer chileno en ganar el triatlón desde Cristián Bustos en 1993, quien fue el último chileno en adjudicarse la carrera que se disputa en la región de La Araucanía.

La felicidad de Diego Moya al ganar el Ironman 70.3 de Pucón (Photosport).

Con una solidez incuestionable, Moya ejerció un control absoluto sobre la competencia de principio a fin. Su superioridad fue tal que, en los metros finales, se dio el lujo de reducir el ritmo para celebrar y saludar al público que colmó el trazado antes de cruzar la meta.

Tras el término de la carrera, Moya no pudo ocultar su emoción: “Quiero darle las gracias a toda la gente que estuvo apoyando. Nos vemos en la siguiente. No venía por el récord, venía por el triunfo. Fue sorpresivo el récord, pero venía con buenas piernas y desde Valdivia con muy buenas sensaciones”, confesó.

En la categoría femenina, la mexicana Cecilia Pérez ratificó su dominio al cruzar la meta en primer lugar, logrando el bicampeonato del certamen. El podio lo completó la chilena Francisca Garrido, quien obtuvo un meritorio tercer puesto tras una estrecha llegada con la argentina Romina Biagioli, quien se quedó con la segunda posición por apenas unos segundos de diferencia.