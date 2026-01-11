Este domingo 11 de enero se desarrolla la última fecha de la fase de grupos de la Kings World Cup Nations, más conocido como el Mundial de la Kings League, donde Chile se juega su paso directo a los cuartos de final.

El equipo que preside Arturo Vidal con el streamer Shelao, es el puntero del Grupo A con dos triunfos, contra Países Bajos en los shootout (3-1) y la goleada por 6-1 frente a Marruecos.

Ahora, La Roja enfrentará a Colombia, que viene de perder ante Marruecos (3-5) y golear a Países Bajos (7-2).

Si Chile se queda con el triunfo, avanzará directamente a los cuartos de final como líder de su zona. Si pierde, aspira al segundo lugar o ser el mejor tercero, aunque tendría que jugar un playoff.

Cabe recordar que esta primera edición del Mundial de la Kings League se está disputando en Sao Paulo, Brasil, entre el 3 y 17 de enero. Participan 20 equipos divididos en cinco grupos.

¿A qué hora es el partido de Chile vs. Colombia?

El partido entre Chile y Colombia se disputa este domingo 11 de enero a las 17:00 horas de Chile en el Trident Arena de Sao Paulo, Brasil.

¿Dónde ver este partido de la Kings World Cup Natios?

Este partido de Chile, al igual que los compromisos anteriores, será transmitido en televisión abierta por la señal de Canal 13 y de forma gratuita también en 13GO.

Además, el torneo completo está en la plataforma de pago Disney+ y en los canales oficiales de YouTube y Twitch de la Kings League.

El exfutbolista Mathías Vidangossy es el capitán de Chile en la Kings League. (Foto: @chile_kwcn)

En síntesis