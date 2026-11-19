Este fin de semana se corre la antepenúltima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, entre jueves y la madrugada del domingo.

La Fórmula 1 está llegando al fin de la temporada 2026 y solo quedan tres carreras, donde este fin de semana toca el Gran Premio de Las Vegas, uno de los más nuevos del calendario y el tercero que alberga Estados Unidos.

La categoría reina del automovilismo se despide de América en la ‘ciudad de las luces’, donde de inicio a fin los monoplazas recorrerán el circuito urbano de noche, por lo que hay particulares horarios.

La acción arrancará en la noche del jueves con la práctica libre 1, mientras que la segunda sesión será en la madrugada del viernes. La tercera prueba será aquella misma jornada pero en la noche y la clasificación en la madrugada del sábado. Finalmente la carrera será en la madrugada del domingo.

La Fórmula 1 se apodera de la acción en Las Vegas. (Foto: Sona Maleterova/Getty Images)

Cabe recordar que la F1 2026 ya conoce a su campeón, que es el piloto italiano Kimi Antonelli, quien se coronó hace dos carreras atrás, en el Gran Premio de México.

Por su parte, el campeonato de constructores se resolvió hace dos semanas en el Gran Premio de Brasil, quedando en las manos del equipo Mercedes, que recuperó la corona después de cinco años.

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Luego de Las Vegas, las siguientes paradas del Gran Circo serán en Medio Oriente, donde el telón se baja en Qatar y Abu Dhabi.

Los horarios para Chile del Gran Premio de Las Vegas:

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE

Práctica libre 1: 21:30 horas (PM)

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

Práctica libre 2: 01:00 horas (AM)

01:00 horas (AM) Práctica libre 3: 21:30 horas (PM)

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SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

Clasificación: 01:00 horas (AM)

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

Carrera: 01:00 horas (AM)

¿Cómo ver en Chile la Fórmula 1?

El Gran Premio de Las Vegas y toda la acción de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se puede ver en vivo a través de ESPN en Disney+ con suscripción al plan premium.