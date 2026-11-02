El piloto italiano de 18 años se coronó campeón mundial de pilotos de Fórmula 1 a bordo de la escudería Mercedes.

Kimi Antonelli entró en la historia de los grandes pilotos de la Fórmula 1. El italiano de Mercedes conquistó el título mundial de pilotos con apenas 18 años, consolidando un ascenso meteórico en el automovilismo y convirtiéndose en una de las figuras más prometedoras de la categoría motor.

Su éxito deportivo también comienza a reflejarse en sus finanzas. Aunque todavía está lejos de las millonarias fortunas que acumulan grandes figuras de la Fórmula 1, como Lewis Hamilton o Max Verstappen, el patrimonio de Antonelli ya ronda los 18 millones de dólares, una cifra considerable para un deportista que recién comienza su trayectoria en la F1.

¿Cuánto dinero gana Kimi Antonelli en Mercedes?

Una parte importante de los ingresos del italiano proviene de su contrato con Mercedes, escudería con la que tiene un vínculo que contempla un salario cercano a los cinco millones de dólares.

De acuerdo con cifras publicadas por la revista Forbes en 2025, Antonelli obtuvo ingresos por 12,5 millones de dólares durante esa temporada. De ese total, cinco millones corresponden a su salario, mientras que los otros 7,5 millones estuvieron asociados a bonos y premios.

Antonelli volvió a dejar en lo más alto del circuito a Mercedes AMG Petronas F1 Team (Photo by Clive Mason/Getty Images)

Estos números lo posicionaron entre los pilotos mejor remunerados de la Fórmula 1, pese a encontrarse en su segunda temporada en la categoría. Una muestra del impacto que ha generado su llegada a Mercedes y de las expectativas que existen sobre su futuro deportivo.

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Los ingresos del piloto italiano no se limitan exclusivamente a su contrato con la escudería alemana. Su creciente popularidad también le ha permitido establecer vínculos comerciales con importantes marcas internacionales como Adidas, IWC Schaffhausen, Police, Monster Energy, Alpinestars, UBS y Marriott Bonvoy.

Kimi Antonelli conquistó la F1 en el GP de México (Photo by Clive Mason/Getty Images).

¿Quién es Kimi Antonelli?

Andrea Kimi Antonelli nació el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Italia. Desde muy pequeño comenzó a destacar en el automovilismo, construyendo una trayectoria sobresaliente en karting y distintas categorías formativas.

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Su progresión fue particularmente rápida. El italiano consiguió títulos en Fórmula 4 y Fórmula Regional, antes de dar el salto a la Fórmula 2 durante 2024.

Su talento terminó convenciendo a Mercedes, que apostó por él para dar el salto a la Fórmula 1. Ahora, tras alcanzar la cima de la categoría con apenas 18 años, Antonelli comienza a construir un legado deportivo y millonario patrimonio.