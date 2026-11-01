El piloto italiano de 20 años se convirtió en el campeón más joven de la Fórmula 1. La carrera la ganó Max Verstappen, segundo Lewis Hamilton.

Este domingo abrochó su primer campeonato del mundo el joven piloto italiano Kimi Antonelli del equipo Mercedes, la nueva estrella de la Fórmula 1, quien terminó en el tercer lugar del Gran Premio de México 2026.

El corredor de 20 años necesitaba al menos acabar en el noveno puesto para asegurar la corona, lo que superó con creces, incluso por momentos se creyó que podía ganar la carrera.

Quien se llevó la victoria fue el neerlandés Max Verstappen de Red Bull Racing, que tuvo una gran largada y aprovechó una sanción de cinco segundos a Charles Leclerc de Ferrari, quien en la primera vuelta tuvo un fuerte percance con su compañero Lewis Hamilton.

El siete veces campeón del mundo había arrancado en la ‘pole position’, pero el monegasco lo sacó de pista y luego lo pasó por fuera, arruinando las posibilidades de victoria de la escudería italiana.

De todos modos el británico pudo recuperar puestos y llegar al segundo escalón del podio que tuvo a tres campeones del mundo, gracias a las banderas amarillas y una bandera roja por el accidente del que fue víctima el finlandés Valtteri Bottas de Cadillac.

Max Verstappen, Lewis Hamilton y Kimi Antonelli en el podio del Gran Premio de México 2026. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

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Con todo esto, Antonelli se convirtió en el campeón más joven en la historia de la F1, superando a Sebastián Vettel y el propio Hamilton. Además, vuelve a poner la bandera italiana en lo más alto, después que lo hiciera Alberto Ascari con Ferrari en 1953.

El nacido en Bologna lleva nueve victorias en su tercer año en el ‘Gran Circo’, en 19 carreras que han transcurrido hasta el momento. Y por delante todavía restan cuatro fechas, que son en Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La siguiente carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Brasil 2026, que se disputará el próximo fin de semana, entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre en Interlagos, Sao Paulo.

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