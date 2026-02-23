El pasado viernes 20 de febrero, San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz igualaron por 1-1 en su estreno en la Primera B. Pero una vez finalizado el encuentro, el técnico de la visita, John Armijo denunció haber sido agredido nada menos que por el presidente del club local.

“Cuando estoy volviendo de la cuña de TNT Sports, mi coordinador empieza a hablar con el encargado de turno por los accidentes que habían pasado y este tipo aparece echándole la culpa a mis jugadores y a mi cuerpo técnico”, señaló el entrenador en conversación con BOLAVIP CHILE.

“Yo le dije que no fue así, que lo que estaba diciendo faltaba a la verdad, un poco explicando la situación. Me quería seguir discutiendo y le dije no siguiera, porque iba a defender sus intereses y yo los de mis jugadores”, agregó.

El DT de los Comerciantes, describió como fue la cobarde agresión de parte del timonel de San Marcos de Arica.

“Me doy media vuelta y me pegó un combo maletero por atrás. Me devuelvo, me tira otro que me lo saqué, giré la cara y me rozó arriba el gorro. Se quedó parado esperando que yo respondiera. Yo pensé que era una broma”

Ante esta situación, el Colegio de Entrenadores, lanzó un comunicado oficial, repudiando todo lo ocurrido en el encuentro.

Revisa el comunicado a continuación:

Comunicado del Colegio de Entrenadores

“Llamamos a la ANFP a tomar cartas en el asunto y las medidas correspondientes para velar por la seguridad y cautelar el trabajo de todos los directores técnicos de las divisiones profesionales durante la temporada 2026”, agregó la organización.

¿Qué viene para Armijo?

Los Unionistas se mantienen invictos en 2026, y buscarán seguir con la buena racha el próximo viernes 27 de febrero cuando reciban a Cobreloa a las 20:30 horas.

