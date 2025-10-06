Este sábado el entrenador de Deportes Iquique, Fernando Díaz, conversó con BOLAVIP dando cuenta de un condenable hecho vivido en el centro de entrenamiento de los Dragones Celestes, donde una veintena de supuestos hinchas amenazaron verbal y físicamente al plantel.

El entrenador iquiqueño además hizo énfasis en que su grupo de jugadores quedó muy asustado por la violencia inusitada y que compromete el futuro del equipo.

Como era de esperar, el Colegio de Entrenadores de Chile salió en apoyo de Fernando Díaz y del plantel de Deportes Iquique a través de un comunicado.

“La integridad física de los futbolistas y miembros del cuerpo técnico liderado por Fernando Díaz en su lugar de trabajo es responsabilidad de los directivos y debe ser uno de los puntos a los cuales se deben asignar recursos humanos y económicos, toda vez que es uno de los aspectos mínimos que debe ser asegurado”, dice la misiva.

Agregando que “No es una actividad oficial ni debe ser autorizado o permitido, aunque sea por omisión, la intervención de simpatizantes, hinchas o personas ajenas al staff institucional que pudieran exigir o interpelar de cualquier forma a los profesionales que forman parte de un primer equipo”.

El Colegio de Entrenadores sale en apoyo a Fernando Díaz

Piden Carabineros para proteger a Fernando Díaz y al plantel de Deportes Iquique

“Agradecemos la intervención posterior de Carabineros para resolver y solicitamos especial atención en los días y horarios de entrenamiento venideros. Esperamos que el club tome medidas al respecto y que las autoridades realicen gestiones sobre el asunto”, cierra el comunicado.