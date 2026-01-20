Todo listo para que en las próximas semanas arranque el torneo de Primera B 2026, donde serán dieciséis los clubes que buscarán los dos cupos directos a Primera División. Para esta temporada, la Liga de Ascenso promete emoción de principio a fin.

Y es que tras los descensos de Unión Española y Deportes Iquique la temporada anterior, el torneo contará con la presencia de varios ‘grandes’ donde también lucharán clubes de peso en el fútbol chileno como Cobreloa, Santiago Wanderers y Rangers.

Además, hay varios clubes que se han reforzado con varios nombres y que asoman como candidatos a dar la sorpresa este año como los casos de Deportes Temuco de Marcelos Salas, el estreno de Humberto Suazo en la banca de San Luis y el protagonismo de Deportes Copiapó.

De acuerdo a lo publicado durante esta jornada por la ANFP, uno de los duelos más atractivos de la primera fecha será el estreno en la categoría de Unión Española quien arrancará de local ante San Luis de Quillota con Humberto Suazo en la banca.

Unión Española y Deportes Iquique arrancan con la chapa de candidato en Primera B (Photosport).

Otro duelo atractivo de la fecha será el de Cobreloa ante Deportes Temuco en Calama, mientras que el otro descendido, Deportes Iquique recibirá en el Tierra de Campeones a Unión San Felipe.

Otro de los candidatos, Deportes Copiapó visitará en su debut al recién ascendido Deportes Puerto Montt, mientras que uno de los que siempre aspira a subir, Santiago Wanderers se estrenará de local ante Deportes Recoleta de Francisco Arrué.

¿Cuándo comienza la Primera B 2026?

La primera fecha de la Liga de Ascenso comenzará el próximo 22 de febrero y la competencia se extenderá hasta la fecha 30, programada para el fin de semana del 1 de noviembre. El líder subirá automáticamente a Primera División, mientras que del 2° al 8° irán a la temida liguilla de ascenso que en 2025 la ganó Deportes Concepción.