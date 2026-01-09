En Universidad de Chile vuelven a encender las alarmas tras conocer el fixture de la Liga de Primera 2026. Y es que el calendario local nuevamente complica a los azules frente a sus aspiraciones en el escenario internacional de acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Según lo establecido por la ANFP, la U deberá visitar a Colo Colo en el Superclásico el fin de semana del 1 de marzo, uno de los partidos más exigentes del año en el fútbol chileno. Sin embargo, la preocupación en el Centro Deportivo Azul se incrementa al considerar que apenas tres días después, el 4 de marzo, los universitarios disputarán un duelo clave ante Palestino, correspondiente a la definición por la Sudamericana.

La U ya sufre por culpa del fixture de la Liga de Primera (Photosport).

La cercanía entre ambos partidos nuevamente representa un serio problema para la U, considerando el desgaste físico, la recuperación de los jugadores y la planificación del plantel en un tramo decisivo de la temporada. A esto se suma que el enfrentamiento continental podría marcar el futuro internacional del Romántico Viajero.

Sin embargo, este escenario adverso no es nuevo para Universidad de Chile. En la temporada 2025, los azules ya padecieron situaciones similares, con una programación ajustada que los obligó a alternar partidos de alta exigencia en el plano local con sus presentaciones en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, lo que terminó afectando su regularidad y rendimiento.

El mayor ejemplo fue cuando la ANFP no quiso reprogramar el clásico universitario ante la UC, el cual se disputó entre el choque de ida y de vuelta de las semifinales que los azules enfrentaron ante Lanús por la Copa Sudamericana.

En resumen…