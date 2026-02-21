El propio periodista Marco Sotomayor dijo a mitad de semana que estaba en un proceso de negación, algo que quizás sintieron los hinchas de Unión Española que acompañaron a su equipo este sábado en el debut hispano en la Primera B.

La ilusión de la hinchada roja se encendió temprano. Apenas al minuto 4, Kevin Contreras aprovechó una desatención defensiva para poner el 1-0 tras una gran jugada colectiva. Contreras no solo abrió la cuenta, sino que fue el eje del equipo con 43 pases correctos, manejando los hilos del mediocampo a su antojo.

San Luis intentó reaccionar bajo la mirada de su DT, el legendario “Chupete” Suazo, pero el sistema 3-5-2 de la Unión se mostró impenetrable, con una línea defensiva liderada por José Ajá que no dio ventajas.

La joya de Norambuena sentenció la historia

En el complemento, la tranquilidad definitiva llegó desde los pies de Gabriel Norambuena. Al minuto 53 (8′ del ST), el volante se mandó una jugada personal de antología por la banda derecha, enganchó hacia el centro y sacó un latigazo desde la entrada del área que dejó estático a Nicolás Peranic. Un golazo que bajó la persiana del encuentro.

Sobre el final, San Luis tuvo el descuento en los pies de Yerald Pinilla, pero el palo le negó el grito de gol al minuto 91, sellando el arco invicto para Martín Rodríguez.

Lo que viene para la Furia Roja

Con este resultado, Unión Española se ubica en el segundo puesto de la tabla con 3 unidades, ilusionando a su gente con un retorno rápido. En la próxima jornada, los rojos visitarán a Recoleta, mientras que los quillotanos buscarán recuperarse en casa frente a Curicó Unido.

Video: El primer gol de Unión Española