El reconocido periodista Marco Sotomayor rompió el silencio para analizar el complejo momento que vive el club del cual es reconocido hincha, la Unión Española.

Tras el histórico descenso a la Primera B, el comunicador conversa con BOLAVIP en una charla cargada de emoción y crítica institucional, donde no ocultó su desconfianza hacia quienes hoy lideran el proyecto del retorno. “Mira, para serte franco, estoy todavía en una etapa de negación, como que todavía no asimilo bien que la Unión bajó”, declara de entrada.

Para Sotomayor, el hecho de que las mismas personas responsables de la pérdida de categoría sigan al mando del club genera un clima de incertidumbre total. El periodista fue enfático en señalar que, mientras no cambien los criterios de gestión, el ascenso será una meta difícil de alcanzar.

“Si la gente que estuvo a cargo del descenso son los mismos que están ahora, claro que hay dudas, incertidumbre y desconfianza”, sentenció Sotomayor, describiendo su estado actual como de “negación”.

Marco Sotomayor aún no cree el descenso de Unión Española.

Dardos contra Jesús Goya

Uno de los puntos más álgidos de su intervención fue el cuestionamiento a antiguos dirigentes. Sotomayor calificó de “carepalo” a Jesús Goya por intentar dar “recetas” sobre cómo salvar a la institución.

Recordó que Goya estuvo vinculado al primer descenso del club en su historia. Exigencia de transparencia: El periodista hizo un llamado urgente a “rayar bien la cancha” y actuar con profesionalismo para transparentar la realidad del cuadro hispano.

El anhelo del retorno rápido

A pesar del recelo, el sentimiento de hincha prevalece. Sotomayor manifestó que su única esperanza es que el paso por el ascenso sea fugaz y que el equipo de Independencia vuelva al lugar “donde nunca tendría que haber salido”. Sin embargo, advirtió que la preocupación supera a la ilusión mientras no se vean cambios profundos en la toma de decisiones en Santa Laura.