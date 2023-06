Entrenador Campeón con Universidad de Chile y el trueque Palacios-Norambuena: "Pese a que no es del gusto de Pellegrino, dejo al Chorri"

Sigue haciendo bulla la noticia que lanzó el periodista Cristián Caamaño en Radio Agricultura respecto a que Universidad de Chile estaría interesada en el atacante de Unión Española Gabriel Norambuena. Para contar con el juvenil, la U lo cambiaría por Cristián Palacios.

Pese a que en Bolavip el representante del Chorri, Washington Castro aseguró que no hay nada, conversamos con César Vaccia para preguntarle si los azules harían un buen negocio con este increíble trueque.

“Tiene que ver con Mauricio Pellegrino, que anda buscando un 9 de su gusto y considerando que Palacios entra a ratos, claramente no es de su gusto, no es un jugador que él considere plenamente”, afirma el DT.

Para Vaccia igualmente “Norambuena es diferente, es un chico de proyección, no es un delantero tan de área”.

César Vaccia prefiere quedarse con el Chorri Palacios

En ese sentido, el estratega bicampeón con la U es de la idea de que si los azules traen al jugador de la Española para su equipo de proyección lo entiende, pero no como refuerzo. “Salvo que lo adquiera para desarrollarse, si no no tiene mucho sentido”, indica.

Raya para la suma, Vaccia prefiere quedarse con el Chorri. “Yo dejo a Palacios en la U, porque Norambuena es muy joven, si lo lleva para jugar va a terminar volviendo a Unión”, cerró.