El Tribunal de Disciplina castigó con tres partidos a Facundo Juárez, tras ser expulsado por un fuerte planchazo ante San Marcos.

Humberto Suazo recibió una mala noticia en la antesala de la definición de Primera B. San Luis de Quillota no podrá contar con el volante argentino Facundo Juárez para la final ante Cobreloa, luego de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP le aplicara una sanción de tres partidos de suspensión por su expulsión frente a San Marcos de Arica.

El mediocampista recibió tarjeta roja directa a los 26 minutos del encuentro disputado en el Estadio Carlos Dittborn, tras protagonizar un fuerte planchazo.

La jugada fue revisada por el VAR y el árbitro decidió expulsarlo, dejando a los ‘Canarios’ con un jugador menos durante gran parte del compromiso.

San Luis pierde una pieza clave para la definición ante Cobreloa (Photosport).

La resolución del Tribunal deja en serios problemas al conjunto dirigido por ‘Chupete’, que este sábado buscará quedarse con el título de la categoría y asegurar el ascenso a Primera División frente a Cobreloa.

La ausencia de Juárez obliga al entrenador a buscar alternativas para una de las citas más importantes de la temporada. Además, el castigo podría tener consecuencias más allá de la final.

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Es que si San Luis cae ante los loínos y debe disputar la liguilla por el segundo ascenso, el argentino también arriesga perderse las semifinales, considerando que todavía deberá cumplir parte de su suspensión.