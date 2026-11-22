En medio de los festejos, el plantel de Cobreloa le dedicó fuertes cánticos a "Chupete" Suazo. Todo quedó registrado en redes sociales.

Cobreloa celebró por todo lo alto su regreso a Primera División, pero los festejos también tuvieron dedicatorias para Humberto Suazo. Tras vencer por penales a San Luis en la final de Primera B, los jugadores loínos protagonizaron burlas contra el entrenador del cuadro quillotano.

Las celebraciones continuaron en el bus que trasladaría al plantel al hotel de concentración. Allí, los futbolistas entonaron cánticos contra Chupete, situación que quedó registrada en una transmisión en vivo del delantero Vicente Conelli en sus redes sociales.

Cobreloa volvió a Primera División (Photosport).

“Un minuto de silencio, para Chupete que está muerto”, “Se van para Quillota con el cu… roto” y “Chupete conch…” fueron algunas de las fuertes frases que se escucharon durante los festejos del plantel de Cobreloa dirigidas al entrenador de San Luis.

Pese a la derrota, el equipo de Humberto Suazo todavía tiene una oportunidad de conseguir el ascenso. Al perder la final ante los loínos, San Luis aseguró su presencia en las semifinales de la liguilla, instancia en la que esperará rival para continuar luchando por un lugar en la máxima categoría del fútbol chileno.

Mira los cánticos de Cobreloa contra ‘Chupete’ Suazo

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En síntesis…