El entrenador canario apuntó a que el equipo no hizo un buen primer tiempo, lo que les terminó pasando la cuenta. De todas formas, "la ilusión está intacta".

San Luis de Quillota dejó escapar la posibilidad de coronarse campeón de Primera B y conseguir el ascenso directo a la máxima categoría. El equipo de Humberto Suazo cayó ante Cobreloa en una dramática definición por penales en el Estadio Santa Laura y ahora deberá buscar el segundo boleto a Primera División a través de la liguilla.

Tras el encuentro, el entrenador canario analizó la derrota y reconoció que su equipo no tuvo el rendimiento esperado durante la primera mitad. “Es un golpe duro, pero este equipo está preparado para la competencia. No hicimos un primer tiempo correcto. En el segundo tiempo intentamos un poco más, después en la tanda penal, tuvimos la chance de ganar”, señaló.

El dolor de San Luis de Quillota tras perder la final de Primera B ante Cobreloa por penales (Photosport).

Suazo también valoró el alto nivel de competitividad de sus dirigidos en toda la temporada y aseguró que todavía mantienen intacta la ilusión de conseguir el ascenso. “El equipo ha competido durante todo el año de buena manera, creo que los muchachos saben a lo que lo estamos jugando. Está la tranquilidad, se los hice saber que si no es esta oportunidad, va a ser otra, vamos a luchar hasta el final”, agregó.

Finalmente, el técnico felicitó a Cobreloa por el título y llamó a sus jugadores a levantarse rápidamente para afrontar la liguilla. “Obviamente felicitar al rival, que hizo un campañón muy bueno y se mereció el campeonato. (…) La ilusión está intacta, obviamente el dolor enorme por no haber ganado, pero estoy convencido de que el equipo va a competir y vamos a pelear por el objetivo”, cerró.

Ahora San Luis deberá esperar hasta semifinales de la liguilla de ascenso para volver a la competencia. Al ser el mejor ubicado en la tabla de posiciones, los ‘Canarios’ enfrentarán al elenco de más bajo puntaje en la fase regular. Deportes Copiapó, Deportes Recoleta, San Marcos de Arica y Magallanes podrían ser su rival.

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El dolor de Humberto Suazo en San Luis