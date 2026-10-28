Vuelco en la Liga de Ascenso: revelan qué pasará con los puntos en la tabla de posiciones

En la Liga de Ascenso se vivió un tremendo terremoto en las últimas horas y ahora, se destapó otra importante noticia al respecto.

Un verdadero terremoto sacude a la Liga de Ascenso y todo esto tras la decisión del Tribunal de Disciplina, quien decidió desafiliar a San Marcos de Arica por irregularidades y documentación falsa en sus estados financieros, una medida que generó incertidumbre en la recta final del campeonato.

Esta situación sin duda que generó una tremenda incertidumbre dentro de la Liga de Ascenso, en donde varios equipos están expectantes ante esta situación, sabiendo que hay clubes que luchan por el ascenso como también otros por mantener la categoría.

En una primera instancia, todo daba indicar que con la desafiliación del conjunto nortino, todos los clubes iban a obtener los seis puntos en sus enfrentamientos ante Arica, pero en las últimas horas se destapó una información que volvería a cambiar todo.

Según informó El Mercurio, esta sanción a San Marcos de Arica NO implicaría modificaciones en la tabla de posiciones, por lo que los resultados ante el conjunto norteño no serían alterados, lo que dejaría todo tal cuál estaba previo a esta resolución.

“Hay un tema importante. Y es que pese a que se especulaba que el castigo traería grandes y notables cambios en la tabla del torneo del ascenso, la sentencia no incluirá modificaciones en los resultados de los partidos jugados y por jugar de los nortinos, ya que esa disposición (que les daba un 3-0 a todos sus rivales y cambiaba por completo la tabla) solo corre para aquellos clubes sancionados con ‘perdida de categoría’, no aquellos desafiliados como Arica”, explican.

La situación de San Marcos de Arica remeció todo en el Ascenso | Foto: Photosport

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La diferencia está en el artículo 87 de las bases de la Primera B, que establece condiciones distintas a las de Primera División respecto a los clubes desafiliados y además, San Marcos de Arica todavía tiene instancias para apelar ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina y el TAS.

“Así lo establece el artículo 87 de las bases de la Primera B, que difieren de las normas de Primera División, en las que sí se dispone el 0-3 en todos los duelos de aquellos equipos que son desafiliados“, informan.

De esta manera, Rangers, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe continúan luchando por evitar el descenso en la última fecha del campeonato, ya que la desafiliación de San Marcos de Arica no significa que el equipo quede automáticamente último ni que pierda su categoría deportiva.

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“Esta diferencia hace que la tabla siga intacta, por lo que Rangers, Santa Cruz y San Felipe, siguen peleando por no descender en la fecha venidera, la última. Y es que al perder la calidad de afiliado, San Marcos no queda automáticamente último ni cae a la Segunda Profesional según la norma, por lo que igual podría descender en la cancha alguno de los tres equipos de abajo”, finalizan.

Así, la Primera B definirá en cancha tanto la lucha por el ascenso como la permanencia en lo que será una infartante última fecha, mientras continúa la incertidumbre por el futuro de San Marcos de Arica, la que podría tener varios capitulos más.