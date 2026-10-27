Así queda la tabla de posiciones de Primera B tras la desafiliación de San Marcos de Arica

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó expulsar al club norteño del fútbol profesional.

La Primera B tiene un giro dramático en la previa del cierre de la fase regular: San Marcos de Arica sufrió un mazazo y fue desafiliado tras la sentencia del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Según informó la entidad autónoma, el conjunto norteño fue expulsado del fútbol profesional por entrega de documentación jurada falsa. Ello provocará un remezón en la tabla de posiciones.

¿Por qué? El fallo ordena que todos los partidos disputados y pendientes de San Marcos de Arica se consideren 3-0 a favor de su rival. Un punto a destacar: aún falta la apelación ante la Segunda Sala.



Si esta instancia del organismo mantiene la decisión, Cobreloa sacará provecho en la cima de la clasificatoria y en la jornada 30 solo le bastará un empate para ser campeón, consiguiendo así el ascenso a la categoría de honor.

Es que con la resolución mencionada, el elenco naranja iguala a San Luis de Quillota, pero este último ya no tiene más duelos por jugar: el válido por la fecha 30 ya lo ganó -por escritorio- contra San Marcos de Arica.

La Primera B tiene un remezón en su tabla de posiciones. (Imagen: Photosport)

Así queda la nueva tabla de posiciones de Primera B

Pos Club PJ DG Pts Zona 1 Cobreloa 29 27 57 Ascenso 2 San Luis 30 19 57 Semifinales liguilla 3 S. Wanderers 29 22 54 Liguilla 4 Magallanes 29 9 51 Liguilla 5 D. Antofagasta 29 28 50 Liguilla 6 D. Copiapó 29 11 47 Liguilla 7 D. Recoleta 29 4 45 Liguilla 8 D. Puerto Montt 29 1 43 Liguilla 9 D. Iquique 29 15 42 – 10 Unión Española 29 4 42 – 11 D. Temuco 29 10 39 – 12 Curicó Unido 29 -11 33 – 13 D. Santa Cruz 29 -7 29 – 14 Unión San Felipe 29 -29 25 – 15 Rangers 29 -13 24 – 16 San Marcos de Arica 30 -90 0 Desafiliado