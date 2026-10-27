“Escritoriazo” en Primera B: Tribunal de Disciplina decreta la desafiliación de San Marcos

La Primera Sala del Tribunal acogió la denuncia contra los 'Bravos del Morro' y decretó su desafiliación a una fecha del final del ascenso.

Escritoriazo total en Primera B. Este martes la Primera Sala del Tribunal de Disciplina resolvió acoger la denuncia del directorio de la ANFP -a la cual se sumaron Rangers, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz- en contra de San Marcos de Arica, y por seis votos contra uno, el organismo decretó la desafiliación del conjunto nortino. Terremoto.

“En relación a la denuncia interpuesta por el Directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, a la cual se sumaron en calidad de terceros coadyuvantes los clubes Rangers de Talca, Unión San Felipe y Santa Cruz, en contra del club San Marcos de Arica, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina en sesión efectuada el día de hoy, resolvió, en votación dividida, de seis votos contra uno, acoger la petición principal de la denuncia e imponer al club San Marcos de Arica la sanción de Desafiliación“, señaló el tribunal en su escrito.

Además, el fallo resolvió que “el voto de minoría estuvo por acoger una de las peticiones subsidiarias, aplicando la sanción contemplada en el artículo 85, inciso tercero, del Reglamento de la ANFP vigente al momento de los hechos denunciados, consistente en remitir los antecedentes al Consejo de Presidentes de Clubes para que resuelva la propuesta de desafiliación”.

¡San Marcos desafiliado del fútbol chileno! (Facebook).

¿Cómo queda la tabla de posiciones?

El Tribunal de Disciplina de la ANFP informó que los puntos obtenidos por San Marcos de Arica tendrán incidencia directa en la tabla de posiciones. La decisión afecta a San Luis, que podría quedar igualado con Cobreloa, pero sin disputar la última fecha ante el equipo ariqueño, desafiliado. Así, los loínos podrían consagrarse campeones incluso empatando su último partido.

“(A San Marcos) Contabilizándose todos los partidos que hubiere disputado o que le restaren por disputar, como perdidos por un marcador de 3×0, salvo que el equipo rival hubiere obtenido un triunfo por una diferencia mayor”, confirmó el tribunal.

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¿Qué pasó con Deportes Puerto Montt?

Respecto a la denuncia interpuesta contra el conjunto ‘Salmonero’ el mismo tribunal resolvió que “en votación dividida, de seis votos contra uno, acoger la excepción de falta de legitimación activa de los denunciantes, opuesta por la defensa del club denunciado”.

“Considerando que los clubes denunciantes carecen calidad necesaria para promover la acción ejercida. En consecuencia, se rechaza la denuncia”. De esta forma, el caso “Puerto Montt” queda sin sanciones con resta de puntos en la tabla de posiciones.