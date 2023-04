Difíciles días ha tenido David Chiquito Escalante en Cobreloa luego de que el presidente loíno Fernando Ramírez lo denunció en un programa radial por haberlo golpeado, acto seguido, el dirigente lo despidió del club.

Pasaron las horas y el Directorio del cuadro minero respaldó al jugador, haciendo caso omiso de la decisión del denunciante, por lo que el jugador se presentó a entrenar este jueves como si nada hubiera pasado.

En conversación con Bolavip, Escalante reconoce que "ayer me llamó el presidente para comunicarme que estaba despedido y que no me presentara a entrenar, pero luego el Directorio me dio el respaldo y que esa decisión sólo la tomó Ramírez y que no tiene ninguna validez".

Agregando que "la carta de despido debe tener dos firmas, y sólo tenía una, así que el Directorio me pidió que siga entrenando y trabajando como siempre".

David Escalante sale airoso del despido de Cobreloa

El atacante manifiesta estar muy afectado por lo sucedido aclarando que "es una lástima que se hablen estas cosas, porque si tuvimos un intercambio eso se debió arreglar como gente grande, solucionándolo y como se dice por ahí hay que lavar la ropa sucia en casa, pero Ramírez tiene otra intención y ya pasó con Maxi Velasco, con Nicolás Maturana, entonces lo que me deja tranquilo es que yo no tengo ningún antecedente de problemas en el club, en cambio él sí, tuvo problemas con funcionarios y jugadores".

En esa misma línea complementa que todo lo sucedido "es una pena porque le hace mal a la institución".

En todo caso Escalante deja en claro que su intención es permanecer en Calama. "Yo siempre quise estar en Cobreloa, me siento uno más, mi familia está cómoda, me gustaría quedarme muchos años en el club, en ningún momento pensé en irme, si yo tomaba la carta podía ejercer acciones, pude pedir indemnización, pero yo no quiero dañar a Cobreloa", aclara.

Respecto a las acusaciones de que trajo un jugador al club, el artillero deja en claro que "ayudé a un compañero para que se venga a probar, sin ningún interés, para que se desarrolle en inferiores, vino gratis y que quieran decir que soy representante o que quiero ganar algo, es mentira, yo puse de mi bolsillo".