David Escalante se lanza contra los dirigentes por el difícil momento de Cobreloa: "Esto es cuando no sabes manejar un club tan grande"

Cobreloa está manteniendo una buena temporada en el Campeonato del Ascenso 2022. El cuadro loíno se ubica en la segunda posición en la tabla y a pesar de estar a 11 puntos del líder Magallanes, estaría jugando la final de la liguilla para el segundo cupo a Primera División.

No obstante, a diferencia del buen momento de la cancha, el ambiente afuera de ella es todos lo contrario. El elenco de Calama no pasa un gran momento administrativo y que lo tienen sucumbido bajo un manto de dudas económicas del que hoy no son ajenos sus futbolistas.

David "Chiquito" Escalante conversó con Bolavip Chile sobre la crisis que está viviendo Cobreloa, pero espera que la gran campaña que están realizando en Primera B y Copa Chile pueda amortiguar de mejor manera lo vivido en la dirigencia.

"La verdad que es difícil la situación que está hoy el club, económicamente sabemos que el club está mal, pero creemos que saldremos a adelante. Gracias a Dios estamos haciendo una buena campaña, estamos segundos, en una posición muy expectante para dar el golpe y si no se puede ascender en el campeonato saliendo campeón, para asegurar el segundo puesto y jugar una final", dijo el delantero.

"Estamos en octavos de Copa Chile, que no es menor y que se ve muy expectante también que podemos dar batacazo ahí y que sería un sueño salir campeón, entonces que lo económico no apaña a todo lo bueno que estamos haciendo dentro de la cancha. Siempre hay gente con dinero, empresarios que van a aportar al club, así que bienvenida sea la ayuda que quieran aportar", añadió.

El delantero de Cobreloa se refirió al mal momento que vive el club en lo económico | Foto: Agencia UNO

En cuanto sobre su regreso a la institución, se le consultó sobre si esperaba que el duro momento económico era de esta manera y en que el atacante tiró sus dardos a los encargados del club.

"No sabía la situación del club, el año pasado nos fue mal futbolísticamente tal vez, pero económicamente estaba bien. Creo que esta dirigencia nueva, incluso lo agarró con plata en ahorro, con 300 millones de arcas en el club y la mala gestión. Esto es cuando no sabes manejar un club tan grande como Cobreloa, cuando no puedes gastar más de lo que te entra y hoy en día nos ha perjudicado a todos y es lamentable", sostuvo 'Chiquito'.

Finalmente se le preguntó si este complejo escenario lo pueden revertir con lo que se está llevando a cabo dentro de la cancha.

"No nos queda otra, como hemos hecho siempre, vamos a dar la cara por el club y ponerle el pecho a las balas. Gracias a Dios las cosas nos están saliendo bien, por ahí no como la gente quiere, pero es difícil. Tratamos de mantener una buena campaña, dar la vida dentro de la cancha a lo que nos compete y después lo de afuera lo ven los que están encargados de eso. Lamentablemente nosotros no nos podemos hacer cargo"