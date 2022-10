Jaime Vera vivió una experiencia para el olvido en Melipilla. El Pillo solo duró dos meses en la banca del Potro Solitario y la dirigencia no quiso continuar con el proceso liderado por el experimentado entrenador nacional. El cuadro melipillano está peleando por salvarse de la Primera B y el exjugador de Colo Colo no tuvo el tiempo suficiente para poder dar vuelta la situación.

Sin duda, una situación que repercute mucho en la hoja de vida de Vera, ya que el torneo está terminando en el ascenso y pensando en otra opción laboral, con la abrupta salida a dos meses de llegar, le puede afectar en el futuro.

En un diálogo sentido y emotivo con Bolavip Chile, Vera narró su experiencia al mando de Melipilla, que, finalmente, no le entregó las herramientas necesarias para poder plasmar todo su trabajo en el alicaído plantel del ascenso.

"Estábamos en formación. Llegué y había un equipo que estaba sufriendo con los cambios que habían hecho y nos costó encontrar el once ideal, mientras tanto nos apremiaban los resultados. En dos meses es poco lo que se puede hacer cuando ya hay un equipo formado, donde no se puede traer a nadie ni sacar a nadie", dijo.

Además, el ex ayudante de Claudio Borghi agregó con dolor que: "me parece que todo fue muy rápido y lo encuentro injusto. Siento que se apresuraron. Ellos tomaron la decisión y, al final, es un perjuicio importante para mi currículum y reputación cómo técnico. Durar dos meses no es muy bueno", confidenció.

Jaime Pillo Vera sufrió en Deportes Melipilla y fue marginado del club a los dos meses de su arribo a los Potros (Agencia Uno)

Eso no es todo. Vera reclamó que no le dieron las herramientas necesarias y no tuvieron paciencia con su trabajo. El Pillo confía a ciegas en su nivel como técnico y cree que podría haber salvado de toda complicación a Melipilla.

"No quedé conforme con lo que pasó, creo que se espero muy poco, no tuvieron mucha paciencia y cuando estábamos encontrando el camino, de jugar mejor al fútbol y con opciones fui cesado. Me dolió. Normalmente, se le dan más oportunidades a los técnicos y conmigo no fue así (...) Se veía que el equipo no estaba sacando resultados. En los últimos cinco partidos proyectábamos que podríamos sacar buenos resultados. Nosotros veíamos que venían partidos accesibles para poder sacar la situación adelante", esgrimió.