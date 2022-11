Tras conocerse que no fue convocado, futbolista ecuatoriano manifestó en redes su dolor por no ir a Qatar 2022. De todas maneras, mandó potente y cálido saludo a compañeros que sí irán al mundial.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol finalmente, decidió no convocar a Byron Castillo dejándolo sin Mundial de Qatar 2022, en lo que fue un verdadero golpe para el futbolista y el medio que esperaba que sí fuese nominado.

En las últimas horas, el propio futbolista del León de México sostuvo a través de una story en Instagram que está lejos de caerse luego de esta noticia y por cierto, valoró y saludó a todos sus compañeros que sí estarán representando a Ecuador en la Copa del Mundo.

La Story de Byron Castillo en Instagram (@Byron4590)

"Orgulloso de ustedes menores. Los quiero un mundo, vamos con fe. Apuesto todo a ustedes, el sueño mio no termina aquí, sigo de pie y firme contra todo. Me encanta todo esto, si no fuera así mi vida, sería bien aburrida. Vamos a esto, vamos a esto", sostuvo el futbolista.

La explicación de la FEF

Durante la mañana de este martes, la Federación Ecuatoriana de Fútbol expuso a través de un comunicado, las razones por la cual el futbolista no fue convocado por el técnico Gustavo Alfaro. "Ante un fallo arbitrario del TAS, que desconoce los más elementales jurídicos universalmente aceptados, y ante el riesgo de sufrir nevamente injustas sanciones, la FEF se ve en la obligación de no incluir al jugador Byron Castillo Segura en la lista final que ha sido presentada a la FIFA", comenzando así el enunciado.

La explicación de la FEF a la no convocatoria de Byron Castillo (Imagen @FEFecuador )

Prosiguió señalando "Incomprensiblemente el mismo fallo del TAS - que reconoce la elegibilidad del jugador - siembra ilegítimamente una duda respecto del contenido de su pasaporte que podría poner en riesgo, no solo el avance de la selección en este mundial, si no incluso comprometer su participación en la siguiente edición, en virtud de las sanciones que, sin fundamento jurídico alguno, han sido impuestas a la FEF".

ver también Colo Colo y la U tienen día y horario para el Superclásico Femenino

Al cierre del comunicado, volvían a ratificar que tomarán acciones a futuro a esta resolución y que ahora porque están pendientes de Qatar 2022, no harán nada, pero que siguen con el estudio del fallo.