Dibu Martínez lleno de emoción tras ser campeón del mundo: "No pudo haber un mundial que no haya soñado tanto como este"

Argentina se consagró por tercera vez en la historia campeón del mundo y fue ante Francia en Qatar 2022. Se definió por penales por 4-2 a favor de los trasandinos y en la tanda nuevamente fue Emiliano Martínez uno de los protagonista tras tapar el penal a Kingsley Coman.

Tras el compromiso, 'Dibu'' tuvo declaraciones y entregó sus sensaciones, donde tenían controlado el juego hasta el minuto 80 y 81, donde Kylian Mbappé anotó de panel y luego de jugada para poner el 2-2 y enviar todo al alargue.

"Fue un partido de sufrir. Otra vez lo teníamos controlado, dos tiros de mierda de vuelta y nos empatan el partido y una de las cosas que dijimos que era el destino sufrir. Nos podemos 3-2, nos cobran otro penal, casi nos meten dos goles. Gracias a Dios puse ese pie y después hice mío, lo que soñé. No pudo haber un mundial que no haya soñado tanto como este. No tengo palabras", dijo el meta.

El meta fue protagonista en los penales y en los minutos finales del alargue | Foto: Getty Images

En cuanto a los lanzamientos penales, fue consultado cómo vivió la situación. "Tranquilo. Es un momento que siempre le tengo que dar a mis compañeros, porque otra vez me patean tres veces y me convierten tres goles. Podría haber atajado el primero también, me tiré mal, pero después hice todo bien".

Por último, entregó dedicatorias a su familia y recordó lo que fue su inicio en el fútbol. "A mi familia, a mis nenes. Salgo de un lugar muy humilde, me fui muy chico a Inglaterra y se los quiero dedicar a ellos", cerró.