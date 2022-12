Diputada mexicana busca declarar a Messi como persona non grata en su país

El partido entre Argentina y México en Qatar 2022, en el que la albiceleste se impuso, se sigue jugando fuera de la cancha. En primer lugar fue el boxeador Canelo Álvarez quien salió a amenazar a la Pulga, por supuestamente patear la camiseta del Tri.

Ahora es María Clemente García, diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional, quien aviva la polémica entre ambas naciones. La congresista presentó un proyecto de Ley con el cual busca declarar a Lionel Messi como una persona non grata en México.

La declaración de la diputada expone lo siguiente: " A la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que emita la Declaración correspondiente a fin de declarar como persona non grata dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano de nacionalidad argentina y española, Lionel Andrés Messi Cuccitini, en razón de su manifiesto desprecio y falta de respeto hacia México durante la realización de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)".

María Clemente García, diputada que busca no permitir el ingreso de Messi a México (Twitter)

Nuevamente se utiliza el video donde la Pulga supuestamente patea la camiseta del conjunto Azteca, para difamar al exjugador del Barcelona.

Persona non grata es un término que se utiliza en el derecho internacional cuando un Estado busca declarar que una persona en particular no es bienvenida en aquel país, impidiendo el ingreso o ejecutando la expulsión de la persona en cuestión.