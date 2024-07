Los trasandinos no se olvidan de las derrotas ante La Roja en 2015 y 2016, por lo que siguen aprovechando cada oportunidad para devolver las burlas

La temprana eliminación de la Selección Chilena en la Copa América 2024 ha sido motivo de burla para la prensa Argentina. Esta vez, aprovecharon la eliminación de México para repasar a La Roja.

Chile no logró sumar de a 3 en ninguno de sus partidos del certamen, además de no anotar goles en la presente edición, algo que no ocurría desde 1917.

Algo similar le pasó a México en el grupo B de la Copa América 2024. Dependían de un triunfo frente a Ecuador para avanzar a la siguiente ronda, pero solo lograron igualar ante la tricolor, quienes se metieron dentro de los 8 mejores con la misma cantidad de puntos que la escuadra mexicana, pero con mejor diferencia de gol.

Venezuela gana el Grupo B de la Copa América 2024 y Ecuador avanza con lo justo. (Foto: Getty)

Desde Argentina estuvieron atentos a la eliminación de México en esta copa, por lo que en TyC Sports lanzaron un ácido posteo burlándose tanto de ellos como de la Selección Chilena.

El ácido posteo de TyC Sports burlándose de la Selección Chilena

A través de su cuenta de Instagram, dejaron un posteo con el siguiente mensaje: “Chile y México podrían cruzarse… en el aeropuerto”, causando carcajadas en los fanáticos trasandinos.

En comentarios, se generaron grandes debates entre fanáticos nacionales y argentinos, aunque los chilenos no se quedaron atrás, y recordaron la vez en que Lionel Messi se retiró tras caer ante Chile en la final de la Copa América Centenario.

“La decisión está tomada. Ya lo intenté mucho. Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con la Argentina. Me voy sin poder conseguirlo”, dijo en aquella vez la “Pulga”.

Así fue la polémica publicación de TyC Sports