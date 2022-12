La selección de Brasil aplastó a Coreal del Sur 4-1 en octavos de final maravillando en el primer tiempo donde volvió a mostrar lo que todo el mundo espera: el jogo bonito.

Pese a la claridad del triunfo, el periodista argentino Martín Liberman aseguró que no todo lo que brilla es oro, y tuvo un particular análisis del encuentro al afirmar que “fue un paseo sufrido de Brasil. Si vieron el partido, habrán visto lo mal que marca, cuántas veces le llegó Corea, le hizo daño. Veo un equipo anárquico, te ataco con 4 o 5 y veo cuando defiendo. A Casemiro lo tiene como termómetro, pero solo no puede. Generalmente no podía, le ganaban la espalda”.

Además, incluso se atrevió a criticar a la ofensiva de Brasil, pese a la contundencia mostrada ante los asiáticos.

“Ni siquiera cuando atacan lo hacen con total intensidad. Cancherean, tiran caños, tacos. Sé que es su forma, su estilo. No voy a menoscabar las cualidades Richarlison, Vinicius, Raphinha o Neymar, pero permítanme decirles que no es el equipo con el cual yo me identifico”, indicó.

Martín Liberman no cree en Brasil (Archivo)

Liberman cree que el ganador del Mundial no saldrá de esta parte del mundo. “Entre Brasil e Inglaterra, me gusta más Inglaterra. Entre Brasil y Francia, veo mucho más compromiso en Griezmann, Dembele o Giroud”, afirmó.

El trasandino siguió con la critica al conjunto de Tite, asegurando que “en Brasil, no veo compromiso por el juego con el equipo. Me parece un rival ganable. Tiene esta particularidad, son así ellos. De bailarte, tirarte un caño, una rabona o hacer cosas que la jugada no pide. Excesos de cualidades y calidades que a mí, particularmente, no me gustan”.

ver también Brasil ni se despeina y golea a Corea del Sur para meterse en cuartos

Para cerrar, agregó que “cómo objetar un equipo que hace 4 goles, solo digo que me parece un rival ganable. Cuando atacan, te matan, pero si los atacas, los puedes matar”.