Japón y España cerraron lo que fue su participación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, en la que ambas escuadras se jugaban su opción de avanzar a la próxima ronda, en donde los ‘Nipones’ volvieron a dar la sorpresa y se impusieron por 2-1 ante los ‘Europeos’.

En la primera parte los adiestrados por Luis Enrique se pusieron tempranamente arriba en el marcador a los 11 minutos, en donde tras un gran centro de César Azpilicueta, el atacante Alvaro Morata con un gran golpe de cabeza abría el marcador, siendo el único tanto de la primera mitad.

Para el complemento, los japoneses replicaron su mismo nivel de refresco que para el duelo con Alemania y con el temprano gol de Ritsu Doan a los 48 minutos, quien sacó un potente disparo desde fuera del área, venció la débil reacción de Unai Simón para poner la igualdad.

Luego de aquello, los nipones pudieron dar el gran golpe del partido y en lo que fue una polémica jugada tras una posible salida del balón, Ao Tanaka a los 51 colocaba en ventaja a los asiáticos en el Khalifa International Stadium.

Japón sigue dando la sorpresa | Foto: Getty Images

Tras estar en desventaja, los españoles no pudieron generarse grandes opciones de gol para conseguir la igualdad ya que la línea defensiva de los nipones se hacía cada vez más efectiva ante cada ataque de los de ‘La Roja’, por lo que no pudieron volver a mover el marcador.

Con este resultado, ambas escuadras lograron avanzar a los octavos de final del Mundial de Qatar, en donde Japón avanzó como líder de grupo con 6 unidades y ahora se verá las caras con Croacia. España clasificó en el segundo puesto con 4 puntos y ahora se enfrentará ante Marruecos.

España y Japón disputan un duelo clave en el Mundial de Qatar 2022, para conocer qué equipos del Grupo E clasifican a octavos de final. La primera opción la tienen los ibéricos, pero los nipones buscarán dar nuevamente la sorpresa.

¿A qué hora es el partido y dónde verlo en Chile?

España vs Costa Rica juegan este jueves 1 de diciembre a las 16:00 horas de Chile

¿Cómo llegan?

Los dirigidos por Luis Enrique están en la cima del Grupo E con 4 puntos, pero esto no les garantiza nada. Con el empate sellan la clasificación, mientras que una derrota los dejaría esperando lo que hagan Alemania y Costa Rica, con la calculadora en mano. Los nipones no son un rival sencillo, ya se lo demostraron a los propios germanos, por lo que España no tiene mayor margen de error.

Japón comenzó sorprendiendo al mundo al derrotar por 2-1 a Alemania, pero no pudieron mantener el nivel ante Costa Rica, con quienes cayeron por 1-0. De esta manera, con 3 puntos, necesitan una victoria ante España para timbrar su pasaje a los octavos de final de Qatar 2022. El empate solo les sirve si ticos y alemanes igualan en su encuentro.

Alemania y Costa Rica también estarán atento a lo que suceda en este encuentro. El Grupo E vivirá un cierre al rojo vivo, donde las emociones al menos están aseguradas. Los clasificados de esta zona enfrentarán a los que pasen del Grupo F, donde están Croacia, Marruecos y Bélgica con posibilidades de avanzar, mientras Canadá ya está eliminada.

Revisa el Grupo E del Mundial EN VIVO: